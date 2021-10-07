В Twitch заявили, что причиной масштабного слива данных стала ошибка сервера
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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На сайте стриминговой платформы Twitch заявили, что причиной масштабной утечке данных стала ошибка сервера.
Об этом пишет BBC.
Там отметили, что неизвестные изменили конфигурацию сервера, что и раскрыло много данных.
«Поскольку расследование продолжается, мы все еще находимся в процессе детального изучения влияния», — говорится в сообщении.
В то же время в Twitch заверили, что пока нет никаких индикаторов того, что были взломаны логины и пароли пользователей, а также, что они не хранили информацию о банковских картах стримеров, что делает невозможным получение этих данных хакерами.
- Популярный игровой стриминговий сервис Twitch, который принадлежит компании Amazon Джеффа Безоса, потерял более 125 Гб данных. В руках хакеров оказались исходный код сайта и приложений, данные о заработках авторов контента (стримеров) с 2019 года и файлы проекта Vapor — будущего конкурента Steam.