В Twitch заявили, что причиной масштабного слива данных стала ошибка сервера

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На сайте стриминговой платформы Twitch заявили, что причиной масштабной утечке данных стала ошибка сервера.

Об этом пишет BBC.

Там отметили, что неизвестные изменили конфигурацию сервера, что и раскрыло много данных.

«Поскольку расследование продолжается, мы все еще находимся в процессе детального изучения влияния», — говорится в сообщении.

В то же время в Twitch заверили, что пока нет никаких индикаторов того, что были взломаны логины и пароли пользователей, а также, что они не хранили информацию о банковских картах стримеров, что делает невозможным получение этих данных хакерами.