Глава МИД Кулеба заявил, что Украина готова начать производства беспилотников Bayraktar: Все препятствия устранены

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Пресс-служба президента Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас не осталось никаких препятствий для производства в Украине турецких боевых беспилотников Bayraktar.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Что касается строительства Bayraktar в Украине, то я считаю, что этот проект уже состоялся. Потому что он пользуется политическим патронатом обоих президентов. Был ряд препятствий на пути к его реализации, но все они устранены, и сегодня мы с удовольствием отметили, что есть уже земельный участок, на котором будет построен собственно завод», — отметил министр.

По его словам, политики свое дело для реализации проекта уже сделали, поэтому теперь очередь за бизнесом.