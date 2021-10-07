Глава МИД Кулеба заявил, что Украина готова начать производства беспилотников Bayraktar: Все препятствия устранены
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба президента Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас не осталось никаких препятствий для производства в Украине турецких боевых беспилотников Bayraktar.
Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
«Что касается строительства Bayraktar в Украине, то я считаю, что этот проект уже состоялся. Потому что он пользуется политическим патронатом обоих президентов. Был ряд препятствий на пути к его реализации, но все они устранены, и сегодня мы с удовольствием отметили, что есть уже земельный участок, на котором будет построен собственно завод», — отметил министр.
По его словам, политики свое дело для реализации проекта уже сделали, поэтому теперь очередь за бизнесом.
- Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 положительно зарекомендовали себя во время войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах в 2020 году.
- Сейчас на вооружении украинских военных есть уже 12 турецких ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2. В 2021—2022 годах Украина планирует приобрести еще четыре комплекса Bayraktar TB2 (24 дрона).
- БПЛА Bayraktar уже применяют ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе.