Reuters: Российские хакеры во время взлома правительственных сетей США похитили данные разведки о России и материалы по санкциям

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Хакеры, которые взломали правительственные сети США, похитили информацию контрразведки про Россию и политику санкций Соединенных Штатов в отношении РФ.

Об этом со ссылкой на данные расследования комиссии сообщило агентство Reuters.

По данным исследователей, злоумышленники получили секретную информацию, используя уязвимости программного обеспечения SolarWinds и Microsoft.

Компания Microsoft 7 октября обнародовала ежегодный обзор угроз, в котором подтвердила, что российские шпионы ищут правительственные материалы о санкциях и другую информацию, связанную с Россией, вместе с методами США для поимки российских хакеров.

По словам главного менеджера подразделения цифровой безопасности Microsoft Кристина Гудвина, компания делала выводы, основываясь на типах клиентов и учетных записей, ставших объектами атаки.

В то же время те, кто работал над правительственным расследованием, рассказали Reuters, что они обнаружили перечень запросов, которые хакеры использовали при поиске цифровых файлов, в том числе «санкции».

Бывший руководитель американского агентства по киберзащите CISA, а теперь советник SolarWinds и других компаний Крис Кребс, считает, что запросы преступников были логичными.

«Если я являюсь злоумышленником, у меня есть четкий набор целей. Во-первых, я хочу получить важную информацию о принятии государственных решений. Политика санкций имеет большое значение. Второе — я хочу знать, что они знают обо мне, чтобы я мог улучшить свое мастерство и избежать обнаружения», — пояснил он.