В Киевской области пенсионеры смогут вакцинироваться на «Укрпочте»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Ukrposhta / Flickr
Пенсионеры Киевской области могут получить прививку от коронавируса в отделениях «Укрпочты». Мобильные бригады работают 7 и 8 октября в 12 общинах.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин в четверг, 7 октября.
Далее перечень будут обновлять.
Отметим, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в сентябре 2021 года 95,7% новых случаев коронавируса в Украине зафиксировали среди невакцинированных людей. Кроме того, практически все госпитализированные не были привиты. Статистика свидетельствует, что 97,1% госпитализированных за сентябрь отказались или не успели вакцинироваться.
- По состоянию на 7 октября в Украине подтвердили почти 2,5 миллиона случаев COVID-19, а из-за осложнений болезни умерли 57,8 тысячи человек. На сегодня в стране уже полностью вакцинировали 6 миллионов человек.
- С 23 сентября по всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности, заработали новые карантинные ограничения. Они касаются всех украинцев, кроме вакцинированных, людей с отрицательным результатом теста и тех, кто недавно перенес ковид.