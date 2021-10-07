В Киевской области пенсионеры смогут вакцинироваться на «Укрпочте»

Новости

Ukrposhta / Flickr

Пенсионеры Киевской области могут получить прививку от коронавируса в отделениях «Укрпочты». Мобильные бригады работают 7 и 8 октября в 12 общинах.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин в четверг, 7 октября.

Далее перечень будут обновлять.

Киевская областная государственная администрация

Отметим, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в сентябре 2021 года 95,7% новых случаев коронавируса в Украине зафиксировали среди невакцинированных людей. Кроме того, практически все госпитализированные не были привиты. Статистика свидетельствует, что 97,1% госпитализированных за сентябрь отказались или не успели вакцинироваться.