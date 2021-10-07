В Вашингтоне впервые за 80 лет увидели белуху. Однако неизвестно, почему она так далеко от дома

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В США в водах города Вашингтон впервые за 80 лет увидели белуху — с 1940 года. С воскресенья, 3 октября, она попадалась на глаза не менее 6 раз.

Об этом сообщает Newsweek.

Белуху впервые заметили яхтсмены у залива Central Puget Sound. Общественная организация Orca Network, которая занимается повышением осведомленности о китах, опубликовала видео и сообщила о животном в Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и в Центр исследования китов. Эти организации подтвердили, что животное действительно является белухой.

Однако организация Orca Network обеспокоена по поводу безопасности белухи и того факта, что животное находится за пределами своей обычной среды.

«Несмотря на то, что это увлекательно, существует большое беспокойство по поводу этой белухи, которая находится далеко от дома и, будучи социальным животным, в одиночестве», — отметили в организации.

Беспокойство вызывает тот факт, что белухи, которых часто называют «морскими канарейками» из-за множество звуков, которые они издают, очень общительны и поэтому редко встречаются в одиночестве, как этот кит. Трудно сказать, как и почему он покинул свою стаю, которая, вероятно, находится в заливе Кука на юге центральной Аляски или в арктических и субарктических водах США и Канады.

Пол Уэйд, биолог из Научного центра рыболовства на Аляске, изучает угрозы, которым подвергаются белухи. Он назвал несколько причин, по которым кит мог отделиться от своей группы. Белуха может просто осматривать новую территорию или голодать, поскольку нехватка рыбы в обычных местах кормления заставляет ее продолжать исследования. Другое возможное объяснение — кит страдает от отравления домоевой кислотой (от цветения водорослей). Это нейротоксин для морских млекопитающих, который атакует мозг, вызывая чувство усталости, дезориентацию, судороги и в конечном итоге смерть, если не животное лечить. Киты из-за этого нейротоксина теряют способность ориентироваться.

«Однако, судя по видео, нет никаких признаков того, что кит страдает этим заболеванием», — отметил Уэйд.

Биолог добавил, что Управление океанических исследований, вероятно, оценит, смогут ли они приблизиться к животному и сфотографировать его. По этим изображениям эксперты могли бы выяснить, есть ли у животного царапины, рубцы и к какой популяции вида он принадлежит.