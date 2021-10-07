В Германии начали судить 100-летнего охранника концлагеря. Его считают причастным к более 3 тысячам убийств

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Iris Aldeguer / Flickr

В Берлине предстал перед судом 100-летний бывший охранник концлагеря за участие в убийстве тысяч заключенных во время Второй мировой войны. Об этом сообщает The Independent.

Подсудимого зовут Йозеф. Ему был 21 год, когда он стал охранником в концлагере Заксенхаузен. Его признали достаточно пригодным, чтобы предстать перед судом, несмотря на преклонный возраст, хотя заседания будут ограничены только двумя с половиной часами каждый день. Столетнему мужчине предъявлено обвинение по 3 518 эпизодам. Его обвиняют в содействии жестоким и коварным убийствам, а также в содействии «созданию и поддержанию опасных для жизни условий в лагере».

Среди преступлений, в совершении которых он якобы принимал участие — расстрел советских военнопленных и убийство других людей с помощью Циклона-Б (это ядовитый газ с помощью которого в концлагерях во время Холокоста убивали евреев).

В Германии постановление суда от 2011 года проложило путь к окончательному судебному преследованию за преступления во время Второй мировой войны — даже те, кто косвенно участвовал в убийствах («не нажимая на курок и не отдавая приказа») могут нести уголовную ответственность.

Концлагерь Заксенхаузен открыли в 1936 году. Это один из первых нацистских концентрационных лагерей, который служил тренировочным лагерем для охранников СС, которые затем отправились служить в Аушвиц и Треблинку. С 1936 по 1945 год в лагере содержалось более 200 тысяч человек. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда и других причин, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций СС по уничтожению (расстрел, повешение и отравление газами). Точные цифры убитых различаются: верхняя оценка составляет около 100 тысяч , хотя ученые предполагают, что цифры от 40 до 50 тысяч, вероятно, более точны.