Украинский стал официальным языком муниципалитета в Бразилии
- Автор:
- София Ходева
- Дата:
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ternopilcity.gov.ua
В бразильском городе Прудентополис украинский язык получил статус официального наравне с португальским.
Законопроект с таким решением 5 октября единогласно поддержали все присутствующие на заседании депутаты, сообщил Всемирный конгресс украинцев в Facebook.
Автором проекта выступил юрист Витторио Соротюк, президент Центрального украинского представительства Бразилии. После принятия решения депутаты сфотографировались с украинским алфавитом.
Муниципалитет Прудентополис называют «столицей украинской Бразилии». Он уже установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда в Бразилию приехало большинство иммигрантов. «Новый закон откроет возможности для обмена специалистами, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно», — говорится в сообщении.
- 75% всего населения муниципалитета Прудентополис — этнические украинцы, преимущественно выходцы из Тернопольской области. Прудентополис привлекает многих туристов культурным наследием иммигрантов, поэтому туда приезжают, чтобы увидеть украинские вышиванку, писанку, танцы, послушать украинские песни и игру на народных музыкальных инструментах, а также попробовать традиционные украинские блюда.
- Несколько муниципалитетов в Бразилии уже узаконили официальные два языка на своей территории, в частности, немецкий в Помероде и итальянский в Серафина Коррейя и Кашиас-ду-Сул.
- Диаспора украинцев в Бразилии — одна из крупнейших в мире и насчитывает около 500 тысяч человек.