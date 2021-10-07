Украинский стал официальным языком муниципалитета в Бразилии

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В бразильском городе Прудентополис украинский язык получил статус официального наравне с португальским.

Законопроект с таким решением 5 октября единогласно поддержали все присутствующие на заседании депутаты, сообщил Всемирный конгресс украинцев в Facebook.

Автором проекта выступил юрист Витторио Соротюк, президент Центрального украинского представительства Бразилии. После принятия решения депутаты сфотографировались с украинским алфавитом.

Депутаты после предоставления украинскому языку статуса официального в Прудентополисе, Бразилия. ternopilcity.gov.ua

Муниципалитет Прудентополис называют «столицей украинской Бразилии». Он уже установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда в Бразилию приехало большинство иммигрантов. «Новый закон откроет возможности для обмена специалистами, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно», — говорится в сообщении.