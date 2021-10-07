Moderna планирует построить фабрику по производству вакцин в Африке

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Американская компания Moderna планирует потратить $500 миллионов на строительство новой фабрики по производству вакцин в Африке. Пока она не назвала страны, где появится предприятие.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Moderna заявила в четверг, что построит фабрику, которая будет производить до 500 миллионов доз вакцин ежегодно, используя генную технологию мРНК.

Пока компания производит вакцины только от COVID-19. В будущем Moderna планирует производить и другие — от вируса Зика, гриппа, цитомегаловируса и других болезней.

Гендиректор компании Стефан Бансель заявил, что строительство фабрики продлится 2—4 года, поэтому не повлияет на решение проблемы пандемии.

WSJ пишет, что Moderna и другие производители вакцин столкнулись с критикой из-за того, что поставляют дозы в богатые страны — США, Японию и страны ЕС, и не помогают странам с низким уровнем дохода, в частности африканским.

Moderna производит вакцину от COVID-19 на заводе в Норвуде, штат Массачусетс, и на фабрике подрядчика в Нью-Гемпшире. Подрядчик, Lonza Group, также производит вакцину на заводе в Швейцарии для поставки странам за пределами США.

В этом году компания планирует произвести до миллиарда доз вакцины против COVID-19 для глобального использования, а в следующем году увеличит количество доз в три раза.

Среди африканских стран Moderna имеет контракт на поставку доз вакцины от COVID-19 в Ботсвану. По правительственной программе США компания также поставляет вакцину в Нигерию. Она также согласилась предоставить 34 миллиона доз в рамках инициативы Covax до 2022 года.