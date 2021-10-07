В Италии выпало рекордное для Европы количество осадков — почти метр за сутки
- Автор:
- София Ходева
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People in the rain / Getty Images
В понедельник на севере Италии выпало рекордное количество осадков — 925 мм всего за один день. Это рекордный показатель во всей Европе.
Об этом сообщает CNN.
Влажная погода не редкость в этой части Италии, среднее количество осадков в регионе — 1 200 мм в год. Однако в ночь на 4 октября в городе Россильоне за сутки выпало 925 мм осадков. Для сравнения, в Лондоне такое количество дождя выпадает за 15 месяцев.
В соседнем городе Каир-Монтенотте, примерно в 32 километрах к западу от Россильйоне, в понедельник во время шестичасового дождя выпало почти 500 мм осадков. Это тоже рекорд за такой промежуток времени.
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