Украинские ученые оказались соавторами Нобелевского лауреата по химии

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Исследователи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко стали первыми в стране соавторами Нобелевского лауреата.

Об этом сообщается на странице института.

«Исследователи химического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Александр Григоренко, директор Института высоких технологий (ИВТ) КНУ имени Тараса Шевченко профессор Игорь Комаров, бывший аспирант ИВТ Андрей Тимцуник — первые и пока единственные в Украине соавторы Нобелевского лауреата по химии 2021 года Бенджамина Листа», — говорится в сообщении.

Лауреатами Нобелевской премии в области химии 2021 года стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за открытие новых методов синтеза молекул.

Считалось, что существует всего два типа катализаторов: металлы и ферменты. Независимо друг от друга Лист и Макмиллан разработали новый способ построения молекул — асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах.

На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, а также он помогает сделать химию более экологичной.

Лист получил премию за работу, которую провел еще в 2000 году. Совместное исследование украинцев с немецким ученым было опубликовано в 2013 году.