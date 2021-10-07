Хакеры украли данные платформы Twitch. В их руках исходный код и сведения о заработке стримеров

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Популярный игровой стриминговый сервис Twitch, который принадлежит компании Amazon Джеффа Безоса, потерял свыше 125 Гб данных. В руках хакеров оказались исходный код сайта и приложений, данные о заработках авторов контента (стримеров) с 2019 года, и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam.

Об этом сообщают BBC, The Verge а также пресс-служба платформы.

Twitch заявила, что в срочном порядке пытается установить, какие именно данные были украдены, и обещает проинформировать сообщество.

Информацию о взломе косвенно подтвердили и известные стримеры.

Хакеры на имиджборде 4chan опубликовали данные заработка известных стримеров Asmongold, Shroud, xQc, Tfue, TimTheTatman, DrLupo, CohhCarnage и других. Сумарно стримеры за два года заработали $9,5 млн. Также они отдельно вывесили заработки авторов контента за сентябрь 2021 года. Судя по данным, больше всего заработал xQc — $752 тысячи.

При этом, некоторые стримеры указывают, что данные не точные. Вероятно, как пишут издания, данные не учитывают другие выплаты, но Calc заявил ВВС, что его заработок указан на 100% верно.

Сами хакеры утверждают, что атаковали платформу из-за «токсичности» ее сообщества и планируют таким образом увеличить конкуренцию среди стриминговых сервисов. Эту утечку данных они назвали только первой частью.