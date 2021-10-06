Европарламент принял резолюцию о запрете массового применения систем распознавания лиц
- Автор:
- Костя Андрейковец
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chuttersnap / Unsplash
Европейский парламент принял резолюцию о необходимости введения запрета в Евросоюзе на массовое использование технологий автоматического распознавания лиц в общественных местах.
Как сообщается на сайте Европарламента, за проголосовали 377 евродепутатов, а против — 248. Воздержались — 62.
Резолюция не имеет юридической силы, но выражает мнение парламентариев и может дать толчок реальным действиям.
В резолюции сказано, что жители ЕС могут быть под слежкой технологий с искусственным интеллектом (АI) только когда их подозревают в преступлении, а госорганы должны начать использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом.
Само использование подобных технологий должно быть отнесено к категории высокого риска в случаях, когда существует возможность крайне негативного влияния на жизнь людей. Любое массовое применение АI для массовой слежки следует считать непропорциональной мерой. Это напрямую угрожает правам и свободам, таким как неприкосновенность частной жизни, а также может спровоцировать судебные иски.
Также в резолюции указано, что системы распознавания лиц до сих пор не совершенны — АI может неверно идентифицировать этнические меньшинства, представителей ЛГБТ или пожилых людей.
В резолюции депутаты призывают запретить использование частных баз данных по распознаванию лиц, таких как система американского стартапа Clearview, которую уже использует полиция в некоторых странах, а также системы прогнозирования поведения возможных правонарушителей.
- В июне этого года главы Европейского совета по защите данных и Европейского надзорного органа уже призвали полностью запретить применение АІ для распознавания лиц в общественных местах.
- Многих правозащитников и политиков больше всего беспокоит использование этих технологий полицией и спецслужбами, но распознавание лиц используется еще и, например, в автоматических воротах в аэропортах, которые сличают лицо с паспортом.
- На сегодня известны факты использовании АІ для репрессий в Китае, в частности против уйгуров.