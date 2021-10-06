Европарламент принял резолюцию о запрете массового применения систем распознавания лиц

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Европейский парламент принял резолюцию о необходимости введения запрета в Евросоюзе на массовое использование технологий автоматического распознавания лиц в общественных местах.

Как сообщается на сайте Европарламента, за проголосовали 377 евродепутатов, а против — 248. Воздержались — 62.

Резолюция не имеет юридической силы, но выражает мнение парламентариев и может дать толчок реальным действиям.

В резолюции сказано, что жители ЕС могут быть под слежкой технологий с искусственным интеллектом (АI) только когда их подозревают в преступлении, а госорганы должны начать использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Само использование подобных технологий должно быть отнесено к категории высокого риска в случаях, когда существует возможность крайне негативного влияния на жизнь людей. Любое массовое применение АI для массовой слежки следует считать непропорциональной мерой. Это напрямую угрожает правам и свободам, таким как неприкосновенность частной жизни, а также может спровоцировать судебные иски.

Также в резолюции указано, что системы распознавания лиц до сих пор не совершенны — АI может неверно идентифицировать этнические меньшинства, представителей ЛГБТ или пожилых людей.

В резолюции депутаты призывают запретить использование частных баз данных по распознаванию лиц, таких как система американского стартапа Clearview, которую уже использует полиция в некоторых странах, а также системы прогнозирования поведения возможных правонарушителей.