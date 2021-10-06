Астронавты NASA на МКС впервые смогли вырастить перец. Урожай будет в конце октября

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«Хьюстон, у нас есть перец» — таким заголовком NASA сообщило, что американским астронавтам на Международной космической станции впервые удалось вырастить перец чили.

Цветки кустов опылили в центре имени Джона Кеннеди и продолжили это делать на МКС. В космосе рост плодов замедлился (причину еще предстоит выяснить), и не все цветки в целом развились в плоды, но астронавты ожидают первый урожай уже к концу октября.

NASA / Twitter

NASA / Twitter

Выращивание кустов происходило в рамках эксперимента Plant Habitat-04. Он дал понимание астронавтам, как выращивать растения и овощи в условиях микрогравитации в долгосрочных миссиях в космосе.

О начале Plant Habitat-04 в июле сообщала астронавт NASA Меган Макартур. Позже она показала видео с поливом растений.