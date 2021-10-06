Астронавты NASA на МКС впервые смогли вырастить перец. Урожай будет в конце октября
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
«Хьюстон, у нас есть перец» — таким заголовком NASA сообщило, что американским астронавтам на Международной космической станции впервые удалось вырастить перец чили.
Цветки кустов опылили в центре имени Джона Кеннеди и продолжили это делать на МКС. В космосе рост плодов замедлился (причину еще предстоит выяснить), и не все цветки в целом развились в плоды, но астронавты ожидают первый урожай уже к концу октября.
Выращивание кустов происходило в рамках эксперимента Plant Habitat-04. Он дал понимание астронавтам, как выращивать растения и овощи в условиях микрогравитации в долгосрочных миссиях в космосе.
О начале Plant Habitat-04 в июле сообщала астронавт NASA Меган Макартур. Позже она показала видео с поливом растений.
- В 2019 году израильская пищевая компания Aleph Farms объявила, что впервые успешно «вырастила» мясо на Международной космической станции.