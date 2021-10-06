YouTube удалил каналы американского рэппера R. Kelly, признанного виновным в рэкете и торговле людьми
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Видеохостинг YouTube удалил каналы американского рэппера R. Kelly, которого в конце сентября признали виновным в рэкете и торговле людьми.
При попытке зайти на каналы RKellyTV (3,5 миллиона подписчиков на момент удаления) и RKellyVevo (1,6 миллиона подписчиков) теперь появляется уведомление «Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube».
Как пишет TechCrunch, YouTube теперь будет блокировать артисту возможность создания и новых каналов в будущем. Но это не коснется музыки R. Kelly — она останется доступной на YouTube Music.
Подобным образом поступили Twitter, Instagram и Facebook — они удалили аккаунты рэппера.
Variety пишет, что компания Morning Consult провела опрос среди пользователей Spotify и Apple Music. 44% высказались за удаление музыки R. Kelly, а 36% — против. Пока все песни на сервисах доступны.
- В 2019 году Роберт Келли (R. Kelly) проходил по делу о подкупе государственного служащего в 1994 году, чтобы получить фальшивые документы для своей несовершеннолетней невесты. Также его обвиняли в 10 случаях сексуального насилия и арестовывали по делу о детской порнографии.
- После этого музыкант получил девять обвинений, среди которых сексуальная эксплуатация несовершеннолетнего лица, вымогательство, похищение людей, взяточничество и торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. Окончательный приговор R. Kelly огласят 4 мая 2022 года. Ему грозят десятки лет заключения.