YouTube удалил каналы американского рэппера R. Kelly, признанного виновным в рэкете и торговле людьми

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Видеохостинг YouTube удалил каналы американского рэппера R. Kelly, которого в конце сентября признали виновным в рэкете и торговле людьми.

При попытке зайти на каналы RKellyTV (3,5 миллиона подписчиков на момент удаления) и RKellyVevo (1,6 миллиона подписчиков) теперь появляется уведомление «Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube».

Как пишет TechCrunch, YouTube теперь будет блокировать артисту возможность создания и новых каналов в будущем. Но это не коснется музыки R. Kelly — она останется доступной на YouTube Music.

Подобным образом поступили Twitter, Instagram и Facebook — они удалили аккаунты рэппера.

Variety пишет, что компания Morning Consult провела опрос среди пользователей Spotify и Apple Music. 44% высказались за удаление музыки R. Kelly, а 36% — против. Пока все песни на сервисах доступны.