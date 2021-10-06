НАТО вдвое сократит размер российской дипмиссии из-за агрессивных действий РФ
- Автор:
- Костя Андрейковец
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NATO / Website
В НАТО решили вдвое сократить дипломатическую миссию России в Альянсе.
Об этом в Twitter сообщила журналист Sky News Дебора Хейнс.
По ее словам, дипмиссию при НАТО обязаны покинуть восемь дипломатов и еще два человека из штата миссии. Полагают, что указанные дипломаты — сотрудники разведки. Такие действия НАТО вызваны «злонамеренной деятельностью России», в том числе убийствами и шпионажем.
Хейнс добавила, что единственный раз, когда НАТО делало подобный шаг, — после отравления в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.
В то же время брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что в представитель НАТО подтвердил факт отзыва аккредитации у восьми дипломатов РФ, которые были «незадекларированными офицерами российской разведки».
Ожидается, что дипломаты — офицеры российской разведки покинут Брюссель до конца месяца.
Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии Интерфаксу назвал обвинения НАТО голословными и пообещал ответ и «не обязательно симметричные» меры.
- В настоящее время численность российского постоянного представительства при НАТО составляет 20 человек. После высылки дипломатов и сокращения штата останется 10 человек.