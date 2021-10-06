НАТО вдвое сократит размер российской дипмиссии из-за агрессивных действий РФ

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NATO / Website

В НАТО решили вдвое сократить дипломатическую миссию России в Альянсе.

Об этом в Twitter сообщила журналист Sky News Дебора Хейнс.

По ее словам, дипмиссию при НАТО обязаны покинуть восемь дипломатов и еще два человека из штата миссии. Полагают, что указанные дипломаты — сотрудники разведки. Такие действия НАТО вызваны «злонамеренной деятельностью России», в том числе убийствами и шпионажем.

Хейнс добавила, что единственный раз, когда НАТО делало подобный шаг, — после отравления в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

В то же время брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что в представитель НАТО подтвердил факт отзыва аккредитации у восьми дипломатов РФ, которые были «незадекларированными офицерами российской разведки».

Ожидается, что дипломаты — офицеры российской разведки покинут Брюссель до конца месяца.

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии Интерфаксу назвал обвинения НАТО голословными и пообещал ответ и «не обязательно симметричные» меры.