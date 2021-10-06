В Германии открылся первый в мире завод по производству экологически чистого авиатоплива
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Германии, в городе Верльте (земля Нижняя Саксония) открылся первый в мире завод по производству экологически чистого синтетического авиационного топлива.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Завод построила некоммерческая организация Atmosfair с использованием производственной установки от Siemens Energy. Горючее для самолетов на заводе будут производить методом электролиза воды, используя возобновляемые источники энергии и соединяя выделяющийся водород с CO2, который образуется при производстве биогаза.
Пока завод не претендует на конкуренцию с нефтеперерабатывающими заводами и к 2022 году планирует выйти на мощность в одну тонну экотоплива в день. Производство будут наращивать, чтобы к 2030 году ежегодно выпускать 200 тысяч тонн. Германия намерена широко экспортировать новую «зеленую» технологию.
Первым постоянным клиентом завода стала немецкая авиакомпания Lufthansa. Она обязалась в ближайшие пять лет ежегодно покупать минимум 25 тысяч литров «зеленого» топлива ради защиты климата.
Lufthansa еще в 2011 году первой в мире начала примешивать к обычному горючему биотопливо на среднемагистральных маршрутах. Сейчас подобное делают ряд других компаний, в том числе Air France.
Открытие завода — часть европейской и мировой стратегии по сокращению выбросов углекислого газа.
- 4 октября 2021 года мировые авиакомпании обязались сократить выбросы диоксида углерода до нулевого уровня к 2050 году. В рамках Международной ассоциации воздушного транспорта, в которую входят 290 компаний, обеспечивающих 82% мировых авиаперевозок, компании подписали соответствующую резолюцию.