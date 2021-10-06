NYT: За последние несколько лет десятки информаторов ЦРУ были задержаны, перевербованы или убиты. Причина — плохие проверки

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Central Intelligence Agency / Flickr

Центральное разведывательное управление США за последние несколько лет потеряло десятки информаторов в других странах мира. Их вербуют другие спецслужбы, задерживают или убивают.

Об этом говорится в секретной телеграмме ЦРУ, которую разослали всем управлениям и базам ведомства, пишет The New York Times.

В ней отмечается, что в последнее время спецслужбы многих враждебных стран, таких как Китай, Россия, Иран и Пакистан, выслеживают информаторов ЦРУ и делают из них двойных агентов.

Документ называет много причин такой тенденции. Среди них — неэффективность переговоров, слишком большое доверие к агентам, недооценка иностранных спецслужб, а также очень быстрый прием агентов на работу без достаточного учета всех рисков.

Также в ЦРУ рассказывают, что спецслужбы других стран начали активно использовать различные инновации, в частности биометрическое сканирование, системы распознавания лиц, искусственный интеллект и хакерские инструменты.