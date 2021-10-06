В Полтавской области археологи нашли уникальные стеклянные подвески IV века до нашей эры

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Оксана Дорошенко / Facebook

В Полтавской области возле поселка Котельва во время раскопок нашли уникальные стеклянные подвески скифской эпохи.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Историко-культурный заповедник «Бельск».

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«Уникальные амфороподобные стеклянные подвески были обнаружены в этом году во время археологических исследований почвенного могильника на Барвинковой горе», — говорится в подписи к фото.

По данным работников заповедника, такие украшения здесь встречаются впервые.

Как рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии НАНУ Денис Гречко в комментарии Укринформу, подвески были изготовлены примерно в IV веке до нашей эры.

Сейчас другая информация о находке отсутствует, после детального изучения специалистами эти артефакты появятся в экспозиции Музея Бельского городища.