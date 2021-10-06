МВД открыло возможность проверки всех комбинаций автомобильных номеров онлайн
- Автор:
- София Ходева
- Дата:
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СЦ МВД
На сайте главного сервисного центра МВД появилась страница, на которой можно узнать о всех доступных комбинациях номерных знаков.
Об этом говорится в сообщении министерства.
Один из вариантов алгоритма поиска свободного номерного знака — «Наличие в области». Если выбрать его, можно узнать все номерные знаки, имеющиеся в сервисных центрах МВД и Центре оказания административных услуг конкретного региона с указанием их стоимости.
Если указать в поле «Поиск» номер сервисного центра МВД, можно увидеть все номерные знаки, имеющиеся именно в нем.
Еще один вариант поиска — «Цифровая комбинация», которую можно ввести и проверить, свободен ли номерной знак.
Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени, то есть после закрепления номерной знак не появится. Непосредственно на странице сервиса нельзя забронировать номерные знаки, для этого придется обратиться в сервисный центр. Поэтому в МВД советуют сначала выбрать несколько доступных вариантов комбинаций.
- Ранее аналогичный сервис МВД позволял искать номерные знаки только из категории «платных». Отныне в свободном доступе абсолютно все имеющиеся в сервисных центрах МВД номерные знаки.