На Аляске выбрали самого толстого медведя — им стал 25-летний Отис

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Katmai National Park

На Аляске в Национальном парке и заповеднике «Катмай» выбрали самого толстого медведя — им в четвертый раз стал 25-летний самец по прозвищу Отис. Он уже получал этот титул в 2014, 2016 и 2017 годах.

Об этом сам парк сообщил в среду, 6 октября.

Вес победителя не называется. Голосование происходило онлайн с 29 сентября по 5 октября. В финале за Отиса проголосовали 51 320 человек, а за его оппонента Уолкера — 44 384. Однако The Washington Post пишет, что Отис — не самый упитанный медведь в парке. Первое место ему дали за старания, ведь он начал отъедаться позже всех — семь недель назад. В Национальном парке добавили, что Отис также является одним из самый старых медведей заповедника, у него нет двух зубов, все остальные «сильно изношены».

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«В пик сезона мы видели, как медведи ловят 40+ лососей в день (хотя чаще 20 лососей). А если вы подсчитаете, что в каждом лососе до нереста примерно 4 500 калорий, то это уже много еды!» — сообщал ранее парк.

CNN пишет, что толстые медведи прекрасно себя чувствуют в «Катмае», особенно на реке Брукс — это один из крупнейших «спусков» лосося, когда он мигрирует вверх по течению и откладывает яйца на руслах рек. А в Бристольском заливе на Аляске, где расположена часть парка, бурых медведей больше, чем людей.

Медведи в национальном парке откармливаются, прежде чем впадать в зимнюю спячку, когда им приходится жить за счет своих жировых запасов. Чем толще медведь, тем здоровее он выйдет из спячки. По данным парка, самцы бурых медведей весят от 300 кг, а когда они впадают в спячку, их вес может подпрыгнуть и до 500 кг. Взрослые самки обычно весят примерно на треть меньше.