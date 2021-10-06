В Киеве начали подготовку к строительству метро на Троещину
- Автор:
- София Ходева
- Дата:
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kyivcity.gov.ua
Киевский городской совет начал подготовку к строительству Подольско-Выгуровской линии метро, которая соединит кольцевую дорогу и жилой массив Выгуровщина-Троещина.
Об этом говорится в распоряжении на сайте Киевской городской администрации от 5 октября 2021 года.
По словам заместителя председателя КГГА Александр Густелева, планируется возведение шести станций:
- «Глыбочицкая» (с пересадкой на ст. метро «Лукьяновская»);
- «Подольская» (с пересадкой на ст. метро «Тараса Шевченко»);
- «Судостроительная»;
- «Труханов остров»;
- «Залив Десенка»;
- «Радужная».
Густелев сказал, что строительство четвертой ветки метрополитена будет осуществляться в несколько этапов отдельными участками. Первый из них — от станции «Глыбочицкая» до станции «Радужная» (для которой уже строят два тоннеля).
По словам Густелева, важнейшей составляющей новой ветки метро станет Подольско-Воскресенский мостовой переход, который будет объединять два берега Киева. Он добавил, что уже началось строительство станций метро на нижнем ярусе моста, а также на левом берегу, где метро пойдет под землей.
- В октябре 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что метро на Троещину построят за три-пять лет при наличии финансирования. В то же время первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сказал, что метро на Троещину появится через пять-десять лет. Если линию построят, пеший доступ к станциям получат более 70% жителей Троещины, подсчитала столичная власть.
- Первое распоряжение о строительстве четвертой линии метро издали еще в 2004 году. Метро на Троещину — предвыборное обещание чуть ли не каждого претендента на должность мэра Киева.