Рейтинг 50 лучших ресторанов мира возглавило заведение из Копенгагена. Украинских в списке нет

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restaurant noma / Twitter

Составители рейтинга «50 лучших ресторанов мира» представили список этого года. Его возглавил ресторан в столице Дании Копенгагене.

Украинских заведений там нет, с полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Список лучших заведений формировали рестораторы, ресторанные критики и шеф-повара, всего около тысячи человек.

Первое место в пятый раз занимает ресторан Noma в Копенгагене, у которого есть три звезды Мишлен. Он впервые открылся в 2003 году и впервые лидировал в этом рейтинге еще в 2010 году.

На втором месте также заведение из Копенгагена — Geranium. Также в пятерку лучших включили испанский Asador Etxebarri, перуанский Central и каталонский Disfrutat. В рейтинге также можно найти рестораны из Швеции, Сингапура, Мексики, Китая, Японии, Австрии, Аргентины, Италии, Бразилии, Словении, Франции, США и других стран.