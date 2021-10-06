Папа Франциск заявил, что ему «стыдно» за насилие над тысячами детей в католической церкви Франции
- Автор:
- Олег Панфилович
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Franco Origlia / Getty Images
Папа Франциск заявил, что ему стыдно за факты сексуального насилия над тысячами детей в католической церкви Франции, которые стали известны благодаря отчету, опубликованному накануне.
Об этом пишет Barrons.
«Я хочу выразить жертвам мою печаль и боль из-за травмы, которую они перенесли. А также мой стыд, наш стыд за столь долгую неспособность Церкви оказать внимание заботе них», — сказал понтифик.
Франциск призвал духовенство продолжать работать над тем, чтобы такие ситуации «не повторялись», предложив свою поддержку французским священникам, чтобы они выдержали «тяжелое испытание». Также он призвал французских католиков «взять на себя ответственность за то, чтобы Церковь была безопасным домом для всех».
- Согласно отчету, около 216 тысяч детей стали жертвами жестокого обращения со стороны католического духовенства во Франции с 1950 года. Глава комиссии по расследованию злоупотреблений со стороны церкви Жан-Марк Сове предположил, что это число может вырасти до 330 тысяч если включить в него жертв — прихожан, которые не были священнослужителями, но имели другие связи с церковью, такие как католические школы и молодежные программы.