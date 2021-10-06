На территории концлагеря Аушвиц обнаружили граффити, которые отрицают Холокост

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Ben Tilley / Flickr

В Польше на территории мемориального комплекса Аушвиц обнаружили граффити с антисемитскими фразами и лозунгами, которые отрицают Холокост. Об этом сообщает BBC.

Надписи нанесли аэрозольной краской на девять бараков. Полиция проинформирована об инциденте и ведет расследование. Как только она соберет всю необходимую документацию, реставраторы мемориала начнут удалять следы вандализма.

Сотрудники комплекса просят всех, кто был в музее во вторник, 5 октября, выйти на связь — особенно тех, у кого есть фото, сделанные около Ворот Смерти, у входа в Биркенау и деревянных бараков.

В мемориальном центре заявили, что вандализм был «вопиющим нападением на символ одной из величайших трагедий в истории человечества и чрезвычайно болезненным ударом по памяти всех жертв немецкого нацистского лагеря Аушвиц». В заявлении отмечается, что хотя система безопасности на территории площадью 170 гектаров «постоянно расширяется», она финансируется из бюджета музея, который пострадал во время пандемии.

Хотя вандализм на этом месте случается редко, в 2010 году шведа отправили в тюрьму на два года и восемь месяцев за организацию кражи вывески Arbeit macht frei («Труд освобождает»), висевшей над входом в лагерь. А в начале 2021 года на стене еврейского кладбища возле лагеря появились свастика и другие нацистские символы.