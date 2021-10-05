В Сенате США выступила экс-менеджер Facebook, обвинив компанию в негативном влиянии на детей и игнорировании угроз ради прибыли

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В Сенате США на слушаниях выступила бывший менеджер по продукту Facebook Фрэнсис Хауген. Она была тайным информатором СМИ и передала десятки тысяч страниц внутренних исследований и документов компании, которые свидетельствуют о том, что Facebook знает о «токсическом» влиянии своего продукта на общество.

Трансляцию дачи показаний Хауген перед сенаторами вел телеканал CNN.

37-летняя бывшая менеджер рассказала, что Facebook проводила множество исследований по оценке влияния своей соцсети и Instagram на детей, молодежь и других пользователей, но скрывала их вредное воздействие от общества и своих инвесторов.

К примеру, в 2019—2021 годах Facebook установила, что Instagram вредит психическому здоровью подростков, особенно девочек. Соцсеть развивает комплексы, а некоторых подталкивает к суициду. Результаты этого исследования, которые видели топ-менеджеры Facebook и Марк Цукерберг, скрыли.

Хауген заявила, что Facebook может сделать соцсеть безопаснее, но не хочет терять многомиллиардную прибыль, в том числе за счет дезинформации.

«Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram безопаснее, но не внесет необходимых изменений, потому что ставит астрономические прибыли выше людей. Требуется вмешательство Конгресса. Без вашей помощи им не преодолеть этот кризис», — сказала Хауген, добавив, что соцсети Facebook «ослабляют демократию» и наносят ей прямой вред.

Это касается данных о том, что миллионы VIP-пользователей могут писать что угодно и постить фейки — и их никто за это не заблокирует, в отличие от обычных людей.

Кроме этого, бывший менеджер заявила о неукомплектованности Facebook персоналом и о «недальновидных» программах искусственного интеллекта, которые улавливают лишь малую часть вредоносного контента.

Instagram Хауген назвала «старшим братом».

«Дети говорят: я несчастен, когда использую Instagram, но я не могу перестать, потому что если я уйду, общество изгонит меня. И это грустно. Это показывают исследования», — заявила она.

Хауген призвала сенаторов действовать сейчас. Она уверяет, что не хочет «похоронить» компанию, но она должна стать лучше.

Реакция Сената

Сенаторы обеих палат похвалили Хауген за смелость и заявили, что потрясены убедительным свидетельствами. В целом они пообещали проверить все сведения и готовы вызвать Хауген для дачи детальных показаний из соображений национальной безопасности.

Реакция Facebook

Facebook еще перед выступлением Хауген категорически отвергла все обвинения. Пресс-секретарь Энди Стоун заявил, что Хауген проработала в компании менее 2 лет, не имела прямых подчиненных, никогда не присутствовала на совещаниях по принятию важных решений и в целом не имела доступа к исследованиям.