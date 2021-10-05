Зеленский ветировал закон о виртуальных активах

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Офис президента сообщил, что президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде принятый 8 сентября законопроект о виртуальных активах, который призван легализовать в Украине криптовалюту.

Указывалось, что документ отправлен на доработку. Вскоре в ОП эту новость удалили. На сайте Рады указано, что закон все же вернули на доработку.

Согласно принятому закону, регулированием рынка виртуальных активов занимаются различные госорганы, в зависимости от вида активов. Документом предусмотрено и создание нового органа власти. Президент считает, что с учетом мирового опыта регулятором должен быть финансовый орган.

«Мировой опыт предполагает, что регулирование деятельности по организации торговли, обмена и хранения виртуальных активов, предназначенных для инвестирования, осуществляется именно регуляторами финансовых рынков для защиты инвесторов, недопущения мошенничества и предотвращения создания финансовых пирамид», — сказано в сообщении ОП.

Подчеркивается, что некоторые положения закона не соответствуют конституционным требованиям верховенства права (ст. 8) и не создают прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов. Кроме этого, создание нового органа-регулятора потребует лишних финансовых затрат. Зеленский вернул закон с предложением назначить регуляторами Нацкомиссию по ценным бумагам и Нацбанк.

В 20:23 ОП вернул новость о ветировании закона в сокращенном варианте. Из нее убрали строчки о несоответствии документа положениям Конституции.