В КГГА опровергли усиление карантина: Никаких новых ограничений, пока Киев в «желтой» зоне

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В Киевской городской государственной администрации опровергли усиление карантина, включая информацию о том, что с 5 октября вход в государственные предприятия и учреждения, а также во все заведения будет возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Там отметили, что эти правила еще не заработали. Пока Киев находится в «желтой» зоне, новых карантинных ограничений вводить не будут. Но столица уже готовится к возможному усилению карантина в случае перехода в «оранжевую» или «красную» зону.

«Пока столица остается в «желтой» зоне, основными требованиями к посетителям заведений являются наличие маски и соблюдение дистанции. Но мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦПАУ, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID-сертификатов или отрицательных тестов на COVID», — заявил первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский.

По его словам, протокол заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 01.10.2021 года, на который ссылались СМИ, не вводит новых ограничений, а только подчеркивает необходимость соблюдать карантинные меры.

Накануне СМИ и некоторые районные государственные администрации распространили сообщение о том, что с 5 октября учреждения и заведения в Киеве будут принимать посетителей исключительно с негативными тестами или COVID-сертификатами. Они ссылались на протокол заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который предусматривает соответствующие ограничения.

«Бабель»