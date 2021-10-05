В Польше во время семейной ссоры украинцев погиб семилетний ребенок. Мальчик получил ножевые ранения
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Zhen Hu / Unsplash
На юге Польши, в городе Тарнов во время семейной ссоры погиб 7-летний мальчик, гражданин Украины.
Об этом заявил представитель местной полиции Павел Климек, передает Укринформ.
«В семейной ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина — граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок. Все получили ножевые ранения, ребенок умер», — рассказал правоохранитель.
По словам полицейского, инцидент произошел утром 5 октября, врачи пытались спасти жизнь ребенка, но мальчик получил колотые и резаные ножевые ранения, несовместимые с жизнью.
Также правоохранитель сообщил, что конфликт начался в квартире, однако впоследствии мужчина с ножевыми ранениями лежал возле дома, а раненая женщина убежала к соседям. Сейчас оба находятся в больнице.
Предварительно следствие считает, что мужчина и женщина — супруги, поскольку у них одинаковая фамилия. Полиция уточняет, был ли погибший мальчик их сыном.
Отдельно отмечается, что украинцы снимали эту квартиру несколько месяцев, а вообще жили в Польше уже несколько лет.
- Летом в Польше после задержания полицией погиб 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко. Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение украинца (тот якобы бился головой в окно), высадил его на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии — полицию. Там парень якобы начал оказывать сопротивление правоохранителям, однако этого на видеорегистраторе нет. Кроме того, полицейские выключили нагрудные камеры после того, как задержали парня.
- Данные видеомониторинга появились уже после того, как украинца перевезли в вытрезвитель. На записях видно, что задержанный был скован наручниками, а на его лице были характерные следы от применения перечного газа. По данным Gazeta Wyborcza, к украинцу применяли чрезмерную физическую силу: удары полицейскими дубинками, кулаками и ногами, душили ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли. Когда парень перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались реанимировать его, но безрезультатно.
- В конце сентября двух полицейских, подозреваемых в убийстве украинца, уволили с должностей. Еще двух отстранили от службы.