После извержения вулкана на острове Ла-Пальма образовалось «самое новое место на Земле»
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- София Ходева
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Jacopo K. Natale / Twitter
В результате извержения вулкана на острове Ла-Пальма в Испании лава сформировала «платформу» в бухте, которую СМИ и местные жители уже называют «самым новым местом на Земле».
Об этом сообщает El Pais.
Площадь «платформы» составляет 33 гектара. У этого места установили постоянное дежурство, чтобы убедиться, что ни один человек туда не попадет. Дело в том, что из раскаленной лавы после контакта с соленой водой выделяются вредные испарения — диоксид серы и соляная кислота. El Pais пишет, что единственная жертва во время предыдущего извержения на острове Ла-Пальма в октябре 1976 года скончалась именно от вдыхания токсичных газов.
Вулканолог Ставрос Мелетлидис рассказал, что лавовые платформы — распространенное явление на Ла-Пальме, они формируются после извержений. Значительная часть Канарского побережья образовалась, когда «язык» лавы попал в море. Из таких платформ преимущественно состоят острова Тенерифе и Фуэртевентура.
- Остров Ла-Пальма с населением более 83 тысяч человек входит в состав архипелага Канарских островов. Извержение вулкана в южной части острова произошло после землетрясения в районе Лас-Манчас. Власть успела эвакуировать людей из эпицентров.
- Поток лавы в целом покрыл уже 400 гектаров земли, в том числе 31 километр дорог. Сотни людей потеряли дома, а предприятия прекратили работу. Здания покрыты пеплом. Предварительно убытки от извержения оценивают в €400 миллионов.