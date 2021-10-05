В США шестилетний мальчик нашел в заповеднике окаменелость зуба мастодонта

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Thomas Quine / Flickr

В США в штате Мичиган шестилетний мальчик во время поездки в заповедник нашел редкую окаменелость зуба мастодонта. Об этом сообщает The Independent.

Мальчика зовут Джулиан Ганьон. Зуб он нашел в природном заповеднике Dinosaur Hill в сентябре. Он рассказал, что сначала думал, что получит за открытие «миллион долларов». В благодарность за свое открытие мальчик получит экскурсию от музея за кулисы.

«Я просто почувствовал что-то на своей ноге и схватил это, и это было похоже на зуб», — рассказал Джулиан.

Сначала его семья подумала, что это камень. Но вскоре любопытство взяло верх, они погуглили и выяснили, что это был зуб мастодонта — древнего существа, населявшего Северную и Центральную Америку около 10 тысяч лет назад.

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Исследователи из Музея палеонтологии Мичиганского университета подтвердили, что это был зуб мастодонта, возможно, молодого мастодонта, и сказали, что это редкое открытие. Представители музея заявили, что пока не планируют демонстрировать зуб широкой общественности, но собираются использовать его для проведения дополнительных исследований.

Между тем шестилетний Джулиан сказал, что хотел стать археологом, но теперь это открытие изменило его мнение: «Думаю, это был знак того, чтобы мне стать палеонтологом».