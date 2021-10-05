Американские ученые создали мозговой имплант для борьбы с депрессией. Первые результаты обнадеживающие
- Автор:
- София Ходева
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Unsplash
Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали устройство, которое может помочь в борьбе с депрессией. Его уже опробовали на одной пациентке, которая назвала результаты эксперимента «переворотом жизни».
Об этом сообщает BBC.
Устройство, которое разработали американские ученые, подсоединяется непосредственно к мозгу. Пока его испытали только на одной пациентке — женщине Саре, которой диагностировали депрессию.
Ученые просверлили отверстия в ее черепе и подключили к мозгу небольшие провода, с помощью которых устройство посылает в мозг сигналы для стимуляции нервной системы.
Маленькую коробку с батареей и генератором импульсов разместили на кости под волосами.
Сара рассказала, что сразу после операции по вживлению устройства она почувствовала эйфорию.
«Как только имплант включили впервые, моя жизнь перевернулась вверх дном — она снова стала приятной», — рассказала она. Женщина использует девайс уже год и, по ее словам, он «загнал депрессию в тупик».
Исследовательница Кэтрин Скангос рассказала, что это стало возможным благодаря выявлению в мозге Сары «цепей депрессии».
Ученые нашли место под названием вентральное полосатое тело, стимуляция которого убрала ощущения, которые вызывает депрессия. Кроме этого, в миндалевидном теле исследователи обнаружили место, благодаря которому им удалось предусмотреть, в какие моменты симптомы болезни будут проявляться сильнее.
Профессор нейрологии Джонатан Ройзер Университетского колледжа Лондона отметил необходимость тестирования технологии на различных пациентах, поскольку точное размещение «цепей депрессии» отличается у каждого человека.
Врач Скангос, которая уже привлекла к терапии двух человек и планирует еще девять, добавила, что рассматривает влияние импланта на каждого человека отдельно. Это позволяет понять, меняется ли биомаркер человека во время лечения.
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