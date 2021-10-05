Нобелевскую премию по физике вручили за моделирование сложных систем

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Королевская академия наук Швеции решила присудить Нобелевскую премию по физике троим ученым за открытия в понимании комплексных физических систем и моделирования климата Земли.

Церемония объявления лауреатов состоялась во вторник, 5 октября.

Ими стали Сюкуро Манабэ (США), Клаус Хассельман (Германия) и Джордж Паризи (Италия).

Манабэ и Хассельман получили награду «за физическое моделирование климата Земли и надежный анализ глобального потепления», а Джорджо Паризи был удостоен премии «за открытие того, как порядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомов до планет».

Отметим, что лауреаты опять же из-за пандемии получат свои награды в родных странах, без торжеств в Швеции.