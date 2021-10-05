«Пытались завладеть банковской тайной». Укрэксимбанк прокомментировал нападение на журналистов в кабинете главы правления
- Автор:
- Олег Панфилович
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Укрэксимбанк опроверг нападение сотрудников финучреждения на журналистов проекта «Схемы» во время интервью с главой правления банка.
Об этом говорится в сообщении банка.
«Во время интервью журналист «Радио Свобода» Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов Банка, которую Банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных Банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений», — говорится в заявлении.
Там пояснили, что информация, которую спрашивали журналисты, являются банковской тайной. «Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью», — настаивают в Укрэксимбанке.
Дальнейший разговор, согласно сообщению, проходил «не под запись». Журналистам якобы предложили подготовить перечень вопросов, информацию по которым банк может предоставить с соблюдением требований законодательства. «После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)», — отмечают в финучреждении.
При этом там уверены, что в действиях журналиста «Радио Свобода» содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушения Кодекса этики журналиста в части использования незаконных методов получения информации.
«Учитывая приведенное, Банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, насчет анализа действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста», — резюмировали в Укрэксимбанке.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего охранники попытались остановить запись. Они скрутили оператора, отобрали у него флешку с записанным видео со второй камеры и вынесли всю технику из кабинета на час.
- Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. В кабинете, кроме самого Мецгера, также присутствовал директор департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимир Пикалов, охранник и еще один сотрудник банка, который применил физическую силу к оператору «Схем».
- По факту препятствования журналистской деятельности Национальная полиция возбудила уголовное производство.