«Пытались завладеть банковской тайной». Укрэксимбанк прокомментировал нападение на журналистов в кабинете главы правления

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Укрэксимбанк опроверг нападение сотрудников финучреждения на журналистов проекта «Схемы» во время интервью с главой правления банка.

Об этом говорится в сообщении банка.

«Во время интервью журналист «Радио Свобода» Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов Банка, которую Банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных Банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений», — говорится в заявлении.

Там пояснили, что информация, которую спрашивали журналисты, являются банковской тайной. «Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью», — настаивают в Укрэксимбанке.

Дальнейший разговор, согласно сообщению, проходил «не под запись». Журналистам якобы предложили подготовить перечень вопросов, информацию по которым банк может предоставить с соблюдением требований законодательства. «После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)», — отмечают в финучреждении.

При этом там уверены, что в действиях журналиста «Радио Свобода» содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушения Кодекса этики журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

«Учитывая приведенное, Банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, насчет анализа действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста», — резюмировали в Укрэксимбанке.