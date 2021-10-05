В Виннице СБУ разоблачила мошенников, которые четыре месяца воровали с банковских карточек миллионы гривен

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Виннице масштабную схему мошенничества с банковскими карточками. Нелегальный «бизнес» просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение и устроил в нем работу «call-центра». Для нелегальной деятельности злоумышленник привлек 25 работников — безработных местных жителей.

«Операторы» представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные. Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побудили самостоятельно перевести средства на «резервный» счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные.

В ходе обыска в помещении «call-центра» правоохранители обнаружили почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, черновые записи с данными банковских платежных карточек и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас дело расследуют в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.