На хакерском форуме продают данные 1,5 млрд пользователей Facebook. Это не связано с масштабным сбоем

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Brian Klug / Flickr

На одном из хакерских форумов продают данные 1,5 млрд пользователей Facebook.

Об этом сообщает портал PrivacyAffairs и ряд пользователей Twitter.

На форуме продается база данных, которая содержит имена, адреса электронных почт, номера телефонов, местоположения, пол и идентификаторы пользователей.

Исходя из скриншотов, базу выставили на продажу 22 сентября. Утечка не связана с сегодняшним масштабным сбоем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

PrivacyAffairs отмечает, что этот пакет данным также не связан с апрельской утечкой данных более 500 миллионов пользователей Facebook. Перекрестная проверка новых данных с известными утечками не привела к совпадению. Похоже, новая база является уникальной и это не дубликат.

Продавцы утверждают, что собрали базу около 4 лет путем синтаксического анализа (парсинга), а не взлома.