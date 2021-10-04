На хакерском форуме продают данные 1,5 млрд пользователей Facebook. Это не связано с масштабным сбоем
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Brian Klug / Flickr
На одном из хакерских форумов продают данные 1,5 млрд пользователей Facebook.
Об этом сообщает портал PrivacyAffairs и ряд пользователей Twitter.
На форуме продается база данных, которая содержит имена, адреса электронных почт, номера телефонов, местоположения, пол и идентификаторы пользователей.
Исходя из скриншотов, базу выставили на продажу 22 сентября. Утечка не связана с сегодняшним масштабным сбоем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
PrivacyAffairs отмечает, что этот пакет данным также не связан с апрельской утечкой данных более 500 миллионов пользователей Facebook. Перекрестная проверка новых данных с известными утечками не привела к совпадению. Похоже, новая база является уникальной и это не дубликат.
Продавцы утверждают, что собрали базу около 4 лет путем синтаксического анализа (парсинга), а не взлома.
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