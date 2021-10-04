От коронавируса умер стилист сериала «Бриджертоны» Марк Пилчер. Он был лауреатом «Эмми»
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- Костя Андрейковец
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gettyimages.com
В Англии от коронавируса умер Марк Пилчер — стилист популярного сериала Netflix «Бриджертоны», за который в начале сентября он удостоился награды Эмми в номинации Лучшие прически и мейк-ап в сериале.
Об этом сообщает Daily Mail.
Смерть от коронавируса подтвердила исполнительница роли Пенелопы Фезерингтон Никола Кофлан. Изданию Variety агент стилиста заявил, что Пилчер заболел после возвращения из Лос-Анджелеса, где он получил статуэтку. Вскоре его состояние начало резко ухудшаться. Умер 53-летний Пилчер в это воскресенье.
- Пилчер был известен работами в сериале «Аббатство Даунтон», а также в фильмах «Красавица и чудовище», «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и «Две королевы». За работу в последнем он был номинирован на Оскар-2019.