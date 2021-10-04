В Украине суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Украине суд впервые вынес приговор врачу за подделку сертификатов о вакцинации. Медик получил штраф и запрет работать по специальности в течение года.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Приговор получил врач из Павлограда Днепропетровской области. Он должен заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен.
По данным полиции, за прошедшую неделю правоохранители провели 13 обысков и открыли 12 уголовных дел за подделку сертификатов.
«Вакцинация от ковида спасает жизни. Нельзя допустить, чтобы врачи так презирали свое звание и пренебрегали здоровьем украинцев. Мы продолжаем сотрудничать с Нацполицией и максимально возможно способствуем следствию, чтобы наказать тех, кто подделывает документы о вакцинации от COVID-19», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
- В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке. В связи с этим 22 сентября Кабмин поддержал усиление ответственности в виде штрафов и лишения свободы за подделку документов о вакцинации.
- Министерство здравоохранения просит отстранить от работы руководителей 15 больниц, в которых могли подделать COVID-сертификаты. Во Львовской области суд вынес первые приговоры за фальсификацию этих документов.