В Украине суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Украине суд впервые вынес приговор врачу за подделку сертификатов о вакцинации. Медик получил штраф и запрет работать по специальности в течение года.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Приговор получил врач из Павлограда Днепропетровской области. Он должен заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен.

По данным полиции, за прошедшую неделю правоохранители провели 13 обысков и открыли 12 уголовных дел за подделку сертификатов.

«Вакцинация от ковида спасает жизни. Нельзя допустить, чтобы врачи так презирали свое звание и пренебрегали здоровьем украинцев. Мы продолжаем сотрудничать с Нацполицией и максимально возможно способствуем следствию, чтобы наказать тех, кто подделывает документы о вакцинации от COVID-19», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.