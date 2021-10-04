В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются и на другие сервисы
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Вечером в понедельник, 4 октября, в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который анализирует жалобы пользователей на различные сервисы.
Проблемы в работе Facebook, Instagram и WhatsApp начались примерно в 18:00 по киевскому времени. Причины сбоя пока неизвестны, но они носят масштабный характер — на проблемы в работе веб-версий и приложений жалуются по всему миру.
В Facebook, который владеет Instagram и WhatsApp, заявили, что знают о проблеме и устраняют ее.
«Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства», — написал в Twitter руководитель отдела коммуникаций Энди Стоун.
После 19:30 по Киеву, пользователи по всему миру также начали жаловаться и на проблемы с доступом к Twitter, Google и Amazon. В Германии «упали» даже ведущие телеком-провайдеры.
Пользователи соцсетей сообщили, что после сбоя в WhatsApp многие перешли в Telegram. Техподдержка успокоила людей, заявив, что мессенджер работает «медленно, но держится».
После 20:20 пользователи начали сообщать о сбоях в работе Netflix, Steam, PlayStation Network, YouТube, Snapchat, Reddit, TikTok, Skype, Viber и десятка других сервисов.
- 8 июня ряд крупных сервисов и мировых новостных изданий прекращали работу из-за сбоя. Неполадки наблюдались в работе таких сервисов, как Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, а также новостных сайтов СNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times.
- 22 июня крупный сбой был в работе Google из-за обновления на Android.