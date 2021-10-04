Суд в Италии отложил решение об экстрадиции лидера каталонских сепаратистов в Испанию

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Суд на итальянском острове Сардиния решил пока отложить рассмотрение решения об экстрадиции лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона в Испанию.

Об этом пишет The Guardian.

Судья решил, что сначала нужно дождаться решения Европейского суда по депутатскому иммунитету Пучдемона, поскольку он является депутатом Европарламента.

В то же время, на период рассмотрения этого дела Пучдемон имеет право свободно передвигаться по Евросоюзу.

Пучдемон прибыл на Сардинию, чтобы принять участие в фольклорном празднике каталонской культуры. Там его задержали на основании международного ордера, выписанного испанскими властями. Но в тот же день его выпустили из-под стражи.

В июле Суд ЕС в Люксембурге отказал в восстановлении депутатской неприкосновенности Пучдемону и его соратникам Антони Комину и Кларе Понсати, выступающим за независимость Каталонии от Испании. В 2019 году все трое были избраны в парламент ЕС. Однако они не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания. Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Однако из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (куда бежали Пучдемон и Комин) и Шотландии (где находится Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.