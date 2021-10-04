В Британии на фоне топливного кризиса для доставки горючего привлекли военных

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В Великобритании для решения кризиса с доставкой топлива на АЗС привлекли около 200 военных — половину из них отправили на бензовозах развозить топливо в различные части страны.

Об этом пишет Daily Mail.

Военные в рамках операции «Эскалин» начали работу в Лондоне и юго-восточной части страны, где больше всего чувствуется нехватка горючего. Указано, что военные прошли обучение в компании Hover, которая занимается доставкой бензина.

По данным Ассоциации розничной торговли бензином и СМИ, около 22% АЗС в Лондоне и в юго-восточной части страны остаются без топлива, а на 27% АЗС только один вид топлива. При этом министр финансов Риши Сунак говорит, что ситуация улучшается, хотя на некоторых АЗС до сих пор можно наблюдать большие очереди.

В конце прошлой недели в правительстве заявили, что в ближайшие дни в экстренном порядке особые визы получат 300 иностранных водителей, что позволит им работать в стране до марта 2022 года. Также на два месяца продлят срок действия срочных рабочих виз, которые смогут получить еще 4,7 тысячи водителей бензовозов. В правительстве отмечают, что привлечение иностранной рабочей силы временное и британским работодателям необходимо решить долгосрочную проблему нехватки персонала.