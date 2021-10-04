Google: Украинцы стали больше и чаще покупать товары в интернете

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Пришутова Виктория / УНИАН

Компания Google провела исследование Smart Shopper 2021, благодаря которому изучила как изменилось поведение украинских потребителей за время пандемии. Специалисты провели онлайн-опрос среди 1 576 человек и зафиксировали тенденцию к увеличению количества покупок в интернете.

Так, 73% опрошенных отметили, что с начала карантина они стали чаще совершать покупки в интернете и собираются сохранить эту привычку и после окончания пандемии.

Чаще всего люди покупали новую электронику — здесь речь идет о совершенно новой для потребителя вещи, потому что из раздела «Дом и сад» пользователи чаще покупали что-то для обновления уже существующего в доме.

А вот в категории «Мода» сейчас активно растет объем спонтанных покупок. В целом по всем вертикалям доля онлайн-покупок выросла с 31% в 2019 году до 36% в 2021 году.

Также исследование показало, что доля онлайн-покупок выросла во всех возрастных категориях, особенно среди поколения Z (18—24) и украинцев в возрасте от 45 до 54 лет.

По данным опроса, интернет остается основным способом поиска информации о товарах перед покупкой — 94%.

Также респонденты отметили, что выбирают покупки в интернете из-за сравнительно дешевых цен и удобства. А вот возможность увидеть товар наяву является основной причиной офлайн-покупок.

Для оформления покупок и поиска информации о товаре украинцы начинают все больше использовать телефон.

В целом исследование показало, что доля оффлайн-покупок продолжает сокращаться, и розничным продавцам и брендам важно сосредоточиться на правильной организации электронной коммерции. Также покупатели остаются открытыми для рекламы даже во время кризиса.