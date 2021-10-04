Wizz Air возобновляет рейсы из Киева в Неаполь, а из Одессы в Абу-Даби

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Венгерский лоукост Wizz Air возобновляет маршруты из Киева в Катовице и Неаполь и из Одессы в Абу-Даби. Рейсы доступны уже с октября.

Об этом говорится в пресс-релизе компании с понедельника, 4 октября.

Рейсы из Киева в итальянский город Неаполь восстанавливают с 6 октября, а в польский город Катовице — с 8 октября. Из Одессы в Абу-Даби можно будет улететь с 7 октября.

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Из Киева в Катовице можно будет улететь от 339 грн (€9,99):

с октября будет летать по средам и воскресеньям;

с ноября — по четвергам и воскресеньям.

Билеты на рейс Киев — Неаполь стоят от 1 349 грн (€39,99):

с октября будет летать по средам и воскресеньям;

ноября — по четвергам и воскресеньям.

Из Одессы в Абу-Даби перелет будет стоить также от 1 349 грн (€39,99) и будет выполняться каждый четверг.