Wizz Air возобновляет рейсы из Киева в Неаполь, а из Одессы в Абу-Даби
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Венгерский лоукост Wizz Air возобновляет маршруты из Киева в Катовице и Неаполь и из Одессы в Абу-Даби. Рейсы доступны уже с октября.
Об этом говорится в пресс-релизе компании с понедельника, 4 октября.
Рейсы из Киева в итальянский город Неаполь восстанавливают с 6 октября, а в польский город Катовице — с 8 октября. Из Одессы в Абу-Даби можно будет улететь с 7 октября.
Из Киева в Катовице можно будет улететь от 339 грн (€9,99):
- с октября будет летать по средам и воскресеньям;
- с ноября — по четвергам и воскресеньям.
Билеты на рейс Киев — Неаполь стоят от 1 349 грн (€39,99):
- с октября будет летать по средам и воскресеньям;
- ноября — по четвергам и воскресеньям.
Из Одессы в Абу-Даби перелет будет стоить также от 1 349 грн (€39,99) и будет выполняться каждый четверг.