Бюст Джорджа Флойда в Нью-Йорке вновь облили краской
- Автор:
- София Ходева
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Unsplash
Скульптуру афроамериканца Джорджа Флойда, убийство которого полицейским в 2020 году вызвало волну протестов в США, повредили сразу после повторного открытия в одном из районов Нью-Йорка.
Об этом сообщает Washington Post.
Бюст Флойда — это одна из статуй организации Confront Art. Она сотрудничает с художниками, произведения которых привлекают внимание к проблеме социальной несправедливости. Скульптуры перевозят на различные локации, одна из которых — Юнион-сквер в Нью-Йорке, где в воскресенье, 3 октября, и произошел инцидент.
Неизвестный мужчина повредил бюст Флойда через несколько часов после его открытия. Он размешал краску и вылил ее на статую, после чего уехал на скейте.
Washington Post отмечает, что статую Флойда обливают краской уже не впервые. 24 июля, через пять дней после показа бюста в другом районе Нью-Йорка — Бруклине, скульптуру пометили черной краской и белым логотипом расистского сообщества.
Художник Крис Карнабучи, который создал статую, не удивлен. «Вандализм любого рода — это не продуктивный или содержательный поступок. Он напоминает нам, что нас ждет долгий путь, и мы никогда не прекратим борьбы», — сказал он.
Скульптура Флойда является частью выставки SeeInJustice. Две другие статуи посвященные личностям Бреонны Тейлор, 26-летней темнокожей женщины, которую в прошлом году застрелили работники полиции Луисвилля, и покойного политика Джона Льюиса, выдающегося защитника гражданских прав, который провел в Конгрессе более трех десятилетий. Статуи Льюиса и Тейлор не испортили.
- Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020. Его задушил коленом полицейский Дерек Шовене, который давил на шею Флойда, пока тот не умер. После появления видео с убийством, в США вспыхнула волна протестов. Во время протестов произошло множество столкновений с полицией и перестрелок, которые привели к жертвам. Самого Шовена приговорили к 22,5 годам лишения свободы.
- Несколько других статуй, посвященных Флойду, также повредили. В частности, испортили муралы в Рочестере, Миннеаполисе и Портленде. В марте в Университете Дюка неизвестный распечатал отчет о токсикологии по вскрытию Флойда и разместил его у мурала на территории кампуса.