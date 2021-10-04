В «Слуге народа» заявили, что на этой неделе не будут рассматривать увольнение министров
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- Алексей Ярмоленко
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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН
Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что на этой неделе вопрос отставки министров рассматривать не будут.
Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.
По его словам, сейчас правительство должно работать стабильно и готовить страну к отопительному сезону.
«Я думаю, что правительство работает, мы видели их в Трускавце многих, кого-то не видели. Я думаю, что надо готовиться к отопительному сезону, решать вопросы насущные. Кадровые вопросы, знаете, за ними вопрос не станет», — пояснил Корниенко.
- В последнее время в СМИ активно распространяются слухи об увольнении ряда министров. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал, что осенью в правительстве планируют заменить трех-четырех министров.