Клинт Иствуд выиграл суд на $6 млн у компании из Литвы. Она взяла его образ для продвижения продуктов из каннабиса

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Голливудский актер Клинт Иствуд выиграл судебный иск на $6,1 млн против компании в Литве, которая использовала его изображение, чтобы продемонстрировать якобы поддержку с его стороны их продукции.

Об этом пишет издание The New York Times.

Средства взыскали с компании Mediatonas UAB. В прошлом году Иствуд подал два иска в федеральный суд в Лос-Анджелесе против трех производителей и маркетологов CBD, чьи продукты были представлены в онлайн-статье, в которой утверждалось, что актер якобы поддерживает CBD-продукты. Также иск подали против 10 интернет-магазинов, которые Иствуд обвинил в манипулировании результатами поиска через мета-теги. Именно Mediatonas UAB занималось продвижением продуктов с использованием образа Иствуда.

В частности, согласно первому иску, онлайн-статья содержала фальшивое интервью изданию с фотографией Иствуда.