В Катаре впервые в истории состоялись парламентские выборы. Женщин в совет не выбрали

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В Катаре впервые в истории состоялись выборы в законодательные органы. Однако избиратели не выбрали ни одну из 26 женщин, которые баллотировались.

Об этом сообщает Middle East Monitor и Deutsche Welle.

Голосование состоялось 2 октября, результаты объявили 3 октября. В консультативный совет с парламентскими функциями Меджлис аш-Шура баллотировались 233 кандидата. Во время голосования выбрали 30 мужчин, еще 15 членов органа назначит эмир.

Выборы в Меджлис впервые состоялись в стране из-за новой конституции, за которую проголосовали на референдуме 2003 года. Однако выборы неоднократно откладывались по разным причинам.

Явка на выборах была 63,5%. Журналисты пишут, что выборы были «противоречивыми»: проголосовать смогла меньшая часть населения. Право голоса имеют только те люди, чьи семьи проживали на территории современного государства до 1930 года. Многие жители Катара происходят из других стран, среди них большинство являются трудовыми мигрантами.

Меджлис аш-Шура сможет принимать законы, государственный бюджет и следить за работой министров. В то же время этот орган не контролирует полицию и вооруженные силы, экономическую и инвестиционную политику государства. Все решения консультативный совет должен принимать двумя третями голосов, а затем их ратифицирует эмир. Катар — это абсолютная монархия, последнее слово там за эмиром, политические партии там запрещены.