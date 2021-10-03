Министр инфраструктуры: На подконтрольном Донбассе построят два новых аэропорта
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- Алексей Ярмоленко
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Ковальчук Виктор / УНИАН
Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что на подконтрольном Донбассе планируют построить два новых аэропорта.
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дом».
По его словам, точные места строительства утвердят на следующей неделе. Один аэропорт планируют построить между Мариуполем и Бердянском.
«Это примерно 30 км от Мариуполя и 20 км от Бердянска. Мы сейчас точку согласовываем с Генштабом ВСУ, последнее совещание у нас было на этой неделе», — уточнил Кубраков.
Второй аэропорт планируют построить в районе городов Славянск и Краматорск. Как вариант рассматривают город Святогорск. Министр обещает построить их за два года.
- В феврале президент Владимир Зеленский объявил о планах построить на подконтрольной территории Донбасса новый аэропорт — для гражданской авиации.
- Позже стало известно, что аэропорт в Мариуполе не будут ремонтировать. Главной проблемой остается вопрос безопасности.