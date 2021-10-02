Венедиктова: После переаттестации осталось 7 700 прокуроров, ушло 36%
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- Костя Андрейковец
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Генпрокурор Ирина Венедиктова на выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце заявила, что после первого этапа реформирования прокуратуры из более 12 тысяч остались 7 700 прокуроров.
Об этом сообщает пресс-служба фракции.
«В 2019 году началась большая аттестация прокуроров, в марте 2021 она закончилась. В итоге в системе прокуратуры остались 7 700 прокуроров, 36% кадров отсеяли. Для системы это очень много», — сказала Венедиктова.
Также она затронула тему восстановления уволенных прокуроров через суды. По ее словам, такие прокуроры не работают в Офисе генерального прокурора.
«Они восстанавливаются на должностях, но в старый штатный состав юридического лица, которого уже нет. Чтобы работать в прокуратуре, такой человек должен в течение 5 дней написать заявление на аттестацию и пройти ее», — заявила Венедиктова.
- 19 сентября 2019 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект о реформе органов прокуратуры.
- Генпрокуратуру переименовали в Офис генерального прокурора, а штат после переаттестации прокуроров (три теста) сократили. Ожидалось сокращение с 15 до 10 тысяч человек, но часть прокуроров после увольнения начали обращаться в суды.
- В конце сентября этого года Венедиктова заявила, что уволенные прокуроры восстанавливаются через суды и получают огромные компенсации. Суммы выплат она назвала «ужасными».