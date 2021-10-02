Прокуратура передала в суд дело против организаторов тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке

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Прокуратура передала в суд обвинительный акт против 8 боевиков «ДНР», подозреваемых в организации работы подпольной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В период 2014—2017 годов два представителя «службы специальных операций Министерства государственной безопасности ДНР» организовывали похищение и незаконное удержание мирных жителей и пленных Вооруженных сил Украины в тюрьме «Изоляция» в Донецке.

По их преступным приказам шестеро так называемых конвоиров и охранников подпольной тюрьмы незаконно удерживали в нечеловеческих условиях 24 граждан. Обвиняемые жестоко обращались с пленными, применяли к ним психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду.

Указанных боевиков обвиняют в торговле людьми, руководстве и участии в преступной организации, участии в террористической организации, участии в деятельности не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, нарушении законов и обычаев войны. Поскольку обвиняемые скрываются от следствия, их будут судить заочно.