Австралия с ноября впервые с начала пандемии открывает границы. В стране действовали одни из самых строгих правил в мире
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Asanka Ratnayake / Stringer
Правительство Австралии приняло решение открыть в ноябре государственную границу — с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в стране действовали одни из строжайших пограничных правил в мире.
Об этом сообщает ВВС.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в своем заявлении сказал, что австралийцам «пора вернуть их жизнь». Правила были настолько суровы, что гражданам было запрещено покидать страну.
В ноябре выезжать из страны разрешат жителям штатов, в которых уровень вакцинации на уровне 80%. Пока австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях — работа или визит к умирающему родственнику.
Туристов извне впускать пока не планируют. В правительстве Австралии, однако, уверяют, что работают над тем, чтобы «приветствовать туристов на своих берегах».
BBC пишет, что штат Новый Южный Уэльс через несколько недель первым достигнет отметки 80% вакцинированных, а за ним и Виктория.
- По данным Worldometer, в Австралии подтверждены 107 128 случаев COVID-19, в том числе 1 309 летальных. 24 сентября 2021 в стране вакцинировали половину взрослого населения. В пятницу, 1 октября, власти сообщили о 2 084 новых случах инфицирования, преимущественно в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.
- Чтобы быстрее открыть границы и позволить как можно большему количеству австралийцев вернуться, чиновники расширили перечень вакцин от COVID-19, которые признают действенными. К трем вакцинам, которые уже используют в Австралии, — Pfizer, Moderna и AstraZeneca — добавили Sinovac и Covishield.